شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: كيروش اقترح الربط بين المنتخب الأول والأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن المنتخب يعاني من بعض المشكلات الخاصة بخامة اللاعبين حاليا وسيسعى لحلها، مضيفا: "يجب علينا الآن التأقلم والتركيز من أجل تخطي المرحلة الحالية بنجاح".

وقال جمعة، في تصريحات تليفزيونية: "كيروش يعلم بإجهاد اللاعبين، ولكنه قال إنه سيتعامل مع الأمور، مؤكدا أن المدير الفني لمنتخب مصر، اقترح الربط بين المنتخب الوطنى الأول والأولمبي.

وأضاف جمعة: كيروش اقترح الربط بين المنتخب الأول والأولمبي، بحيث يتم استدعاء بعض لاعبي المنتخب الأولمبي خلال معسكرات المنتخب الأول، ليقوموا بالتدرب مع لاعبي المنتخب الأول، من أجل اكتساب الخبرات، وزيادة المنافسة على المراكز الأساسية بالمنتخب".

وتابع: "كيروش قال إنه سيضم 24 لاعبا فقط لمعسكرات المنتخب، بعد ذلك وكيروش لديه مشكلة في مركز الظهير الأيمن مع منتخب مصر، وفي رأيي كان يجب انضمام لاعب مركزه الأساسي ظهير أيمن لقائمة المنتخب".

وفى سياق آخر ويعود كارلوس كيروش من البرتغال الثلاثاء المقبل لقيادة معسكر الفراعنة استعدادا لخوض المباراة الودية أمام ليبيا الخميس المقبل، وسافر كيروش إلى البرتغال فجر أمس لحضور حفل عيد ميلاد والده، على أن يعود الثلاثاء لقيادة معسكر المنتخب الوطنى.

وتضم قائمة 24 لاعبا هم: حراس المرمى:محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبو جبل (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) محمد صبحي (فاركو) المدافعون: أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق (الأهلي).

لاعبو الوسط: حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - (الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)المهاجمون: محمد شريف (الأهلي) مصطفى فتحي (الزمالك) رمضان صبحي (بيراميدز) إبراهيم عادل (بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).