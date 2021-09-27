شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: اللاعب المصري هيثم حسن يفضل تمثيل منتخب فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل جمعة، مدير المنتخب الوطني، أن كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، لا يضم أى لاعب للمنتخب إلا وفق معايير فنية محددة، موضحا أن اللاعب المصري المحترف في الخارج هيثم حسن ينتظر عرض منتخب فرنسا لتمثيله في المستقبل.

وأضاف جمعة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "تواصلت مع والد هيثم حسن، لكنى استشعرت رغبته بتمثيل نجله للمنتخب الفرنسي، وأتمنى التوفيق للاعبين الجدد المنضمين لقائمة المنتخب".

وتابع جمعة: "أتمنى أن يُغلَق ملف مصطفى محمد نهائيا، حتى يركز اللاعبون في المعسكر، وتواصلت مع اللاعب وقال لي أنه كان متفق مع حسام البدري ع الوضع اللي حصل، وحسام البدري خلال تصريحاته الأخيرة لم يدين اللاعب وأشاد به".

واستطرد مدير المنتخب الوطني: "سنلعب مباراة ليبيريا الودية بمجموعة اللاعبين المحليين، ثم سيتم الاستقرار على عدد منهم بجانب المحترفين لمباراتي ليبيا، وسنعلن القائمة النهائية للمنتخب يوم 1 أكتوبر المقبل".