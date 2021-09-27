شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يفاوض البنك الأهلي لضم أحمد علي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات جادة مع نظرائهم في البنك الأهلي لضم أحمد علي، مهاجم الفريق، بناء على رغبة المدير الفني حسام حسن، الذى يرغب في بناء فريق يستطيع المنافسة على مركز متقدم في الدوري المصري والتأهل للمشاركات الأفريقية بعد غياب طويل.

وعلم ”الخليج 365” أن الاتحاد يفاوض البنك الأهلي لضم المهاجم أحمد علي في صفقة انتقال نهائي، حيث يرغب اللاعب في خوض تجربة وتحد جديدين في ناد جماهيري بحجم الاتحاد.

ويتبقى للاعب موسم مع البنك الأهلي، حيث وقع أحمد على على عقود انتقاله إلى صفوف البنك الأهلى من بيراميدز، مطلع الموسم الماضى، لمدة موسمين فى صفقة بيع نهائي.

وسبق وانتقل أحمد على إلى صفوف إنبى على سبيل الإعارة خلال الموسم قبل الماضى، قادما من بيراميدز، بعدما خرج من حسابات المدير الفنى للفريق.

ونجح الاتحاد السكندري في ضم صفقات قوية هي المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق.