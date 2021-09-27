عبد المنصف: طموحاتي مع الاتحاد المنافسة على المربع الذهبي ولقب البطولة العربية

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري المنتقل حديثا من صفوف وادي دجلة، أن طموحاته مع الفريق في الموسم المقبل هي المنافسة على المربع الذهبي بالدوري المصري، وكذلك المنافسة على لقب البطولة العربية التي طلب النادي المشاركة فيها الموسم المقبل.

وقال عبد المنصف، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هدفي مواصلة المسيرة الكروية بنجاح مع الاتحاد السكندري، أعد الجماهير بأن نقدم موسما مميزا على كافة الأصعدة، وطموحاتي تضاعفت بعد الاستقبال الكبير من جماهير الاتحاد، وهو ما افتقدته بعد الرحيل عن الزمالك".

وتابع أوسة: "لم أتوقع حجم التطور الكبير الذي شاهدته في الاتحاد سواء التطور الإنشائي أو على صعيد الكرة، الصفقات التي نجح النادي في ضمها كلها مبشرة ورفعت سقف الطموحات، وأنا كفرد داخل منظومة الكرة سأبذل قصارى جهدي لتقديم ما يليق بهذه الجماهير".

وقدم محمد عبد المنصف مستوى مميزا في أول مشاركاته الودية مع الاتحاد السكندري في مباراة زعيم الثغر وبلطيم التي أقيمت أمس الأحد، حيث نال الحارس إشادة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن والجماهير التي تواجدت لمشاهدة المباراة للاطمئنان على مستوى الصفقات الجديدة.

ونجح الاتحاد السكندري في ضم صفقات قوية هي المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق.