شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: قررنا اختيار مقر دائم لرابطة الأندية.. وهدفنا تعظيم قيمة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أنه تم الاتفاق على إيجاد مقر ثابت لرابطة الأندية مستقل عن مقر اتحاد الكرة، مؤكدا: "انتهينا من 3 تصورات للموسم الجديد، وبدأنا مناقشات مع الأندية بشأن تصورات شكل الدوري".

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "يوم السبت القادم هناك اجتماع لحسم شكل الدوري في الموسم الجديد، وكان مهما استحداث بطولة جديدة للأندية وهي كأس الرابطة واقترحنا إقامتها في موعد بطولة أمم إفريقيا، وسنحاول إيجاد جوائز مالية للأندية وتحقيق عوائد مالية طيبة للأندية".

وأضاف: "الخطوة القادمة هي لائحة النظام الأساسي لرابطة الأندية، وسيظل اتحاد الكرة هو مظلة الكرة المصرية والبيت الأساسي للكرة المصرية.

وتابع: "نحتاج مقرا دائما واستقررنا أن يكون مقرا مستقلا حاليا من أجل استقلالية الرابطة وقد يكون في مقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر".

وأردف: "نحاول وضع جدول منضبط ولائحة نظام أساسي من أجل تعظيم قيمة الدوري المصري وتعظيم حقوق الأندية سيكون داخل اللائحة بنسب معينة تفيد الأندية المصرية".

واختتم: "الدوري المصري دوري عريق وقوي وتستطيع الارتقاء بقيمته السوقية والراعي سيدخل له عائد أكبر إذا ما ارتفعت قيمة الدوري المصري، وستكون في صالح الأندية المصرية".