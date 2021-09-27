شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحل السعيداني أزمة العقم الهجومي لسيراميكا؟.. الأرقام تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعول الجهاز الفني لفريق سيراميكا على خدمات لاعب خط الوسط التونسي بلال السعيدانى، الذى تعاقد معه النادي لمدة 3 مواسم، قادمًا من نادي ضمك السعودي.

وحصلت إدارة سيراميكا على توقيع اللاعب الدولي التونسي، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، وانتظم في التدريبات مع الفريق في المعسكر المغلق المقام بمدينة شرم الشيخ.

ونرصد بالأرقام ماذا قدم السعيداني مع ضمك في الموسم المنقضي، وماذا قدم في مسيرته بشكل عام، ومن الأرقام تتضح الإجابة على السؤال، هل يحل اللاعب التونسي الجديد أزمة العقم الهجومي لسيراميكا؟!

وفي الموسم الماضي لعب 14 مباراة مع ضمك السعودي لم يسجل أي هدف، ونجح في صناعة 3 أهداف وتلقى 4 إنذارات، وبلغت دقائق مشاركاته 1190 دقيقة.

في مسيرته بشكل عام لعب اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، 144 مباراة، سجل 6 أهداف وصنع مثلها، تلقى 29 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد 4 مرات منهم مرة واحدة طرد مباشر.

لعب السعيداني لصالح فريق البنزرتي التونسي الذي قضى معه خمسة مواسم ثم انتقل للسيلية القطري، وبعده ضمك السعودي، قبل أن يستقر به المطاف في نادي سيراميكا.