شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: عقد موسيماني ينتهي مع الأهلي 10 أكتوبر.. ولجنة التخطيط ترفض تجديده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، ينتهي يوم 10 أكتوبر المقبل.

وقال كريم شحاتة، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "لجنة التخطيط ترفض التجديد لموسيماني، وترى أن رحيله هو القرار الأنسب للنادي".

على صعيد متصل، قرر مسئولو الأهلي تجميد ملف الاستعانة بمدرب عام للفريق الفترة المقبلة، رغم ارتفاع "نغمة" التعاقد مع مدرب عام للفريق طوال الأيام الماضية.

وشهدت الأيام الماضية ترشيحات بالجملة لمنصب المدب العام في الأهلي، حيث طرح كثيرون أكثر من اسم، فى مقدمتهم رضا شحاتة، عماد النحاس، أحمد عبد المنعم "كشرى"، وعلاء ميهوب لشغل هذا المنصب.

وجاءت ترشيحات المدرب العام للفريق بعد رحيل كيفين جونسون بنهاية الموسم الماضى، وقال مصدر فى الأهلي لـ"الخليج 365"، إن إدارة القلعة الحمراء أرجأت ملف ضم مدرب عام للجهاز الفنى بناءً على رغبة الجهاز الفني.

وأوضح المصدر أن إدارة النادي استمعت إلى وجهة نظر موسيماني الأيام الماضية بشأن التعاقد مع مدرب عام، وأكد المدير الفني أنه لا يحتاج مدربا عاما أجنبيا أو مصريا فى الوقت الراهن، موضحا لإدارة النادي أن هناك تفاهما بينه وبين جهازه المعاون، لذا يرفض إجراء تعديلات أو إضافة عناصر جديدة للجهاز على الأقل فى الوقت الراهن.

وكشف المصدر أن المدير الفني قال لإدارة الأهلي إنه سيطلب ضم عنصر جديد للجهاز لو أراد ذلك، مشددا على أن إدارة النادى ترفض الضغط على موسيماني بإضافة عنصر جديد منعا للتدخل فى شئون الفريق باعتبار أن هذه من ثوابت الأهلي.