شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب جنوب أفريقيا: بيرسي تاو لا يعاني من إصابة مزمنة ولن نستدعيه حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ثولاني نجوينيا، طبيب منتخب جنوب أفريقيا، أن بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، لا يعاني من أي إصابة مزمنة، كما تردد في الفترة الماضية.

وقال نجوينيا، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة ويقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة: "كل ما قيل في الفترة الأخيرة عن إصابة بيرسي المزمنة غير صحيح، وهو لاعب مميز ويملك إمكانيات جيدة، وما فعله الجهاز الطبي للنادي الأهلي هو الأصح لعودة اللاعب متعافي بشكل كامل في الفترة القادمة".

كشف طبيب منتخب جنوب أفريقيا، عن موقف بيرسي تاو من الانضمام لصفوف المنتخب في المعسكر المقبل، موضحا أن اللاعب أمامه 10 أيام ليتم شفاؤه بشكل كامل، وهو لن يكون مع المنتخب في معسكر شهر أكتوبر.

وفى سياق متصل كشف مصدر داخل الأهلي كواليس برنامج بيرسي تاو العلاجي ومراحل تأهيله وموعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعد إصابته بشد فى العضلة الضامة خلال معسكر منتخب بلاده الأخير ضمن تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال المصدر، إن بيرسي تاو يحتاج من 10 إلى 12 يوما بحد أقصى قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للأهلي، خاصة أن اللاعب بدأ مرحلة الجرى حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلى، على أن يواصل أداء برنامجه العلاجي بشكل تدريجى لحين التعافي من الإصابة بشكل كامل على مدار العشرة أيام المقبلة.

وشدد المصدر على أن الأهلي أخطر الاتحاد الجنوب أفريقي بصعوبة انضمام بيرسي تاو لمعسكر منتخب جنوب أفريقيا بشكل رسمي، وهو ما وافق عليه الجهاز الفنى لمنتخب "الأولاد"، على أن يبقى تاو بالقاهرة لاستكمال برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي وأداء المراحل النهائية من فترة التأهيل.

وأضاف المصدر أن الجهاز الطبي بالأهلي أرسل تقريرا إلى منتخب جنوب أفريقيا بحالة بيسي تاو وصعوبة لحاقه بالمعسكر المقبل لمنتخب البافانا بافانا، وهو ما قوبل بالترحيب من قِبَل الجهاز الفني لمنتخب جنوب أفريقيا.