شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبانى يحيل ملف عقوبة أحمد رفعت لإدارة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض معين الشعباني، المدير الفني للمصري البورسعيدي، فرض أي عقوبات على أحمد رفعت، لاعب الفريق الذى سبق وتهرب من معسكر النادي الأسبوع الماضى ورفض تسليم جواز سفره للمدير الإداري لانهاء اجراءات السفر إلى أوغندا لملاقاة سلطات الموارد الأوغندى بالكونفدرالية.

ورأى الشعبانى أن الواقعة حدثت قبل توليه القيادة الفنية بشكل رسمي، وبالتالي أحال ملف عقوبة اللاعب لمجلس إدارة المصري الذى ينوى التحقيق مع رفعت وتطبيق اللائحة عليه في الساعات القليلة المقبلة.

وعاد أحمد رفعت، لاعب المصرى البورسعيدى، إلى تدريبات فريقه، الأحد، بعد انتهاء أزمته التي اندلعت خلال الأيام الماضية ومنعته من خوض المران.

وكان محمد الخولى، نائب رئيس النادى المصرى، قد قال إن أحمد رفعت امتنع عن خوض التدريب الخاص بالفريق، فى ظل تمسكه بالرحيل بالإضافة إلى رفضه منح جواز سفره إلى إدارى الفريق.

وأضاف الخولى، أنه تم التأكيد من قبل أن رفعت ليس للبيع، خاصة أن عقده سارٍ ولم ينتهٍ مع الفريق، بل يتبقى فيه موسمان.

وأشار الخولى إلى أنه يتعجب من المفاوضات التى يقودها البعض مع اللاعب رغم عدم وصول عروض رسمية لضمه، قائلا: "حتى حال وصول عروض رسمية فلم يتم الاستغناء عن اللاعب فى ظل الحاجة إلى جهوده الفترة المقبلة".