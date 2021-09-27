"جس نبض".. المدير المالي للزمالك يرد على مفاوضات نادي مصري مع كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

صرح طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، عن حقيقة تلقي الفرنسي باتريس كارتيرون عرضًا لقيادة تدريب الأهلي.

جبريل قال في تصريحات عبر شاشة "الحياة" في ساعة مبكرة من اليوم الإثنين :"كارتيرون تلقى عرضًا خارجيًا، وعرض أعتبره جس نبض من نادي مصري بحسب معلوماتي الشخصية".

وأضاف :"التجديد مع كارتيرون ثلاث سنوات لأسباب عديدة يأتي من أبرزها التفكير في المستقبل، وأيضًا هو مدرب إيجابي مع الإدارة".

وواصل :"لا نتدخل في عمل كارتيرون (ولا نكتب له قائمة الفريق التي ستشارك)، أيضًا التزمنا مع كارتيرون من ناحية الأمور المادية".

وكان نادي الزمالك أعلن يوم الجمعة، تجديد عقد كارتيرون ثلاث سنوات قادمة بعدما نجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري we المصري.

جدير بالذكر أن كارتيرون تولى قيادة الزمالك في منتصف الموسم المنقضي خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو.