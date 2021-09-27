سيد معوض: مصطفى محمد "عايش إنه عدى خلاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد سيد معوض المدرب المساعد السابق للمنتخب المصري، أنه كان على علم برحيل الجهاز الفني للمنتخب منذ فترة سفر المنتخب الأولمبي لخوض أولمبياد طوكيو يوليو 2021.

وأوضح معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش: "4 أسباب كانت إشارة لي بأن الجهاز لن يستمر، وجعلت رحيل الجهاز لا يمثل أي صدمة لي شخصيا".

وعدد الأسباب الأربعة : "أحمد مجاهد صرح بعد توليه رئاسة اتحاد الكرة بأنه يفضل المدرب الأجنبي، بالإضافة لأزمتي الجهاز الفني الإعلامية، وسوء علاقته بالجمهور، والإجهاد الذي كان يعاني منه لاعبو الأهلي والزمالك".

واستدرك: "بشكل شخصي الجمهور كان قابلني وعلاقتي جيدة بالإعلاميين، ولكني أتحدث عن الجهاز ككل".

وأضاف: "المنتخب لعب 8 مباريات منهم مباراتين بشكل جيد، أمام توجو ذهابا، وجزر القمر بالقاهرة، أما بقية المباريات فلم ترضيني بشكل شخصي، لو جهاز آخر مقبول إعلاميا وجماهيريا كان ممكن الأمور تمشي والجهاز يكمل"

واستشهد بجهاز حسن شحاته المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر: "المنتخب في تصفيات 2010 لم نحصل سوى على نقطة واحدة في أول مباراتين، ورغم ذلك كان هناك قبول في استمرارنا، لأن اللاعبين والجهاز كانوا مقبولين جماهيريا وإعلاميا".

وعن عدم خوض المنتخب مباريات خلال فترات التوقف الدولي: "عدم استغلال بعض فترات التوقف الدولي كان قرار الجهاز الفني بالكامل، حققنا النتائج المطلوبة بنسبة 70 %، ولو كان الأداء أفضل لاستمر الجهاز الفني للمنتخب".

وعن أزمة مصطفى محمد، قال معوض: "لم أشاهد اللقطة بعد هدفه في مباراة الجابون من الملعب، شاهدت اللقطة في المطار أثناء العودة وشعرت باستياء كبير".

وأكمل حديثه: "كوكا أبلغنا بتأخره بسبب انتقاله لنادي آخر في تركيا والرحيل عن أولمبياكوس اليوناني، أما مصطفى محمد فلم يبلغنا بأي شيء عن تأخره وسفره لفرنسا لعمل الكشف الطبي في بوردو، كانت مفاجأة لنا".

وأضاف: "مصطفى وصل يوم المباراة الأولى، والطبيعي إبعاده عن المباراة الثانية بالتصفيات، ولكن ذلك لم يحدث، قمنا بضمه، وشارك في جزء من المباراة".

وتساءل: "لماذا قام مصطفى بذلك؟ عملنا معاه "جميلة"، والكرة مفيش حجز مكان، الكرة منافسة".

وهاجم مصطفى محمد قائلاً: "مصطفى عايش في مكانة إنه عدى خلاص، عندنا صلاح واحد من أحسن 3 لاعبين في العالم، وكوكا لم يشارك، ولم نسمع أي صوت منهما".

ونفى معوض، طلب الجهاز الفني زيادة 10 % من راتبه بعد السنة الأولى: "هل منطقي أن نطلب زيادة 10 % في العقد في أول اجتماع عقب العودة من كورونا؟.. لم أسمع طوال حياتي عن تسريب راتب الجهاز الفني منذ كنت لاعبا".

واختتم حديثه عن مستقبله :"مرحلة المدرب المساعد انتهت بالنسبة لي باستثناء الأهلي ومنتخب مصر فشرف لي العمل في أي منصب، الفترة القادمة أبحث أن أكون مدير فني، وأتمنى أن أجد من يثق بي"، مضيفا: "أي لاعب رحل عن الإسماعيلي للنادي الأهلي لن يكون له أي منصب أو يعمل داخل الإسماعيلي".