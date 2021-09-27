عضو بلجنة الزمالك: تم تعيين موظفين آخر 6 سنوات "لوعود انتخابية خارج النادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قال طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، إن هناك موظفين تم تعيينهم خلال آخر ست سنوات إما مجاملة أو عدم كفاءة.

وأضاف جبريل في تصريحات عبر شاشة "الحياة" في ساعة مبكرة من اليوم الإثنين :"كان يوجد عشوائية في الإدارة خلال آخر ست سنوات".

وتابع :"العشوائية في الناحية الرياضية أو الإدارية أو المالية، يوجد ما يقرب من 2000 موظف نصفهم تم تعيينهم بين المجاملات أو وعود انتخابية خارج النادي".

وأشار جبريل خلال تصريحاته :"في آخر ست سنوات تم دخول أكثر من 40 ألف عضو عاملة بين مجاملة أو مستثناة".

وواصل :"يوجد ديون بسبب الانشاءات التي تأسست في النادي، السؤال لماذا لم يضخ هذه الأموال في فرع 6 أكتوبر؟".

وأكمل :"لا يوجد (طوبة) في فرع 6 أكتوبر رغم الحصول على مليار جنيه من العضويات الجديدة".

وأنهى :"من الممكن أن أحصل على مليارات في السنة الأولى إذا تم تأسيس فرع 6 أكتوبر، فأنا أعتبر هذا المشروع (كنز)".