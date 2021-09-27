رابطة الأندية تشرح الـ3 تصورات لجدول الدوري.. والاختيار الأفضل بينهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية، عن الـ3 تصورات لبطولة الدوري في الموسم الجديد.

وقال حسين في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس2": "اتفقنا أن بداية الدوري تكون 25 أكتوبر بعد نهاية ارتباط المنتخب والأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، واقترحت 3 تصورات لشكل البطولة سنتناقش مع الأندية فيهم".

وأضاف: "لكي نعود للعب الموسم القادم في الموعد الطبيعي، يجب أن نفاضل بين دوري المجموعتين أو دوري الدور الواحد، ويجب أن نأخذ المباريات الأقل".

وتابع حسين: "دوري المجموعتين أو دوري الدور الواحد يمكن أن ينتهوا في شهر 7 القادم، ونبدأ الموسم الجديد في شهر 9 وهذا سيعطي فرصة للعب شهرين قبل بداية كأس العالم".

وواصل: "الأفضل من حيث عدد المباريات سيكون التصور الثالث وهو لعب الدوري من دور واحد، ثم نأخذ الأندية أصحاب الـ8 مراكز الأولى ويلتقون ببعضهم لتحديد البطل في إجمالي مباريات 24 مباراة، وأصحاب الـ10 مراكز الأخرى سيلعبون لتحديد الهابطين بإجمالي 26 مباراة".

وأتم تصريحاته: "هناك أمور مادية مع الرعاة بشأن عدد المباريات، ولذلك يجب المناقشة معهم، لكي نأخذ الإيجابيات أكثر من السلبيات، وإذا لعبنا الدوري الطبيعي بداية من 25 أكتوبر سينتهي في نهاية شهر 8 المقبل".