وكيل الجزيري: مستقبله مع الزمالك سيتحدد الثلاثاء.. وربما يلعب لنادِ آخر لمدة موسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد علاء أباظة وكيل سيف الجزيري لاعب نادي الزمالك، أن القرار النهائي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد القلعة البيضاء بشأن إيقاف القيد، سيكون العامل الأساسي في تحديد مصير اللاعب.

وأشار أباظة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه من الوارد أن يخرج الجزيري من الزمالك منتقلًا لفريق آخر لمدة موسم واحد بعقد ثلاثي، في حالة التأكيد على إيقاف القيد للنادي.

وقال أباظة: "ننتظر قرار فيفا بشأن موقف الزمالك من منع القيد والذي قد يصدر يوم الثلاثاء القادم، وبعدها سنحدد موقف سيف الجزيري".

وأكمل: "من الوارد أن يخرج الجزيري معارًا من الزمالك، أو بمعنى أدق أن يلعب لنادِ آخر لمدة موسم واحد وبعقد ثلاثي على ان يعود بعدها للفريق".

واختتم: "كل شيء وارد بخصوص مستقبل الجزيري، لدينا الكثير من العروض له، وربما يعود للمقاولون، أو يبقى في الزمالك إذا رفع فيفا إيقاف القيد".