جمعة يعلن موعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب.. ويصرح: طلبنا حضور الجماهير لمباراة ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر، أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني يوم 1 أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن الجهاز الفني للمنتخب طلب حضور الجاهير لمباراة ليبيا بتصفيات كأس العالم.

وسبق وأعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة والتي تضم 24 لاعباً، للمعسكر القادم استعداداً لمباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم.

وقال جمعة في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس2": "المعايير يحددها المدير الفني والخبرة الدولية مهمة والإجادة والمعايير الفنية للاعبين، وكيروش شاهد العديد من المباريات منذ قدومه، وتابع اللاعبين الذين تواجدوا في المعسكرين الأخيرين وقام ببناء اختياراته بناءً على ذلك".

وأضاف: "المنتخب مفتوح لكل اللاعبين الذين يقدمون أداء جيداً، وأي لاعب مصري موجود في أي مكان بالعالم سنسعى لكي يتواجد".

وتابع جمعة: "أتمنى التوفيق للاعبين المنضمين حديثاً للمنتخب، ورسالتي لهم أن يبذلوا أقصى جهد لهم، ولا يوجد أحد يضمن مكانه في المنتخب".

وواصل: "المنتخب سيتجمع صباح يوم 28 ونعمل الكشف الطبي ثم نتوجه إلى الأسكندرية، ونسافر لخوض المباراة الثانية لمواجهة ليبيا يوم 9 أكتوبر، لن يكون أمامنا وقت سنتدرب تدريب رئيسي على نفس الملعب لخوض المباراة مباشرة".

وتابع: "اللاعبون المحليون فقط سيخوضون مواجهة ليبيريا الودية، ويوم 1 أكتوبر سنعلن القائمة النهائية، وكيروش معسكراته دائما تتكون من 4 حراس و20 لاعبا".

وأكمل وائل جمعة: "تواصلت مع والد اللاعب هيثم حسن المتواجد في إسبانيا، وهو يلعب في الدرجة الثانية، وهو من أب مصري وأم تونسية، ورد الوالد كان غير مشجع وأعتقد أن اللاعب ينتظر منتخب فرنسا ولكن نحن فتحنا له الباب".

وعن مصطفى محمد، قال مدير المنتخب: "مصطفى محمد ليس عليه عقوبة ولم يكن هناك توصية بإيقافه، وحديث البدري لم يدين اللاعب، وتواصلت معه شخصيا وقال أنه تم الاتفاق مع البدري على ما حدث، وهو متواجد في القائمة المستدعاه للمعسكر، ويجب أن نغلق هذا الموضوع".

واختتم وائل جمعة: "كيروش يرى أن الكرة المصرية في حالة إجهاد، وهو مدرب جيد ويجب أن نثق به، ويجب أن نساند المنتخب وأتمنى أن نرجع المنتخب لمكانته وأن يعود الجمهور مرة أخرى لحضور المباريات، ومباراة ليبيا مباراة مصيرية وكنت أتمنى حضور الجماهير بها لدعم اللاعبين وإعطائهم الثقة، وطلبنا وتحركنا بشأن حضور الجمهور وسنرى ما سيحدث الفترة القادمة".