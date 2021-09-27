طبيب منتخب جنوب أفريقيا يحسم الجدل.. هل يعاني تاو من إصابة مزمنة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أكد ثولاني نجوينيا رئيس الجهاز الطبي بمنتخب جنوب أفريقيا، أن بيرسي تاو لا يعاني من أي إصابة مزمنة، مشددًا أن اللاعب ربما شارك مصابًا وتحامل على نفسه في مباراة منتخب بلاده ضد غانا في إطار تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي في تصريحات عبر شاشة "الحياة" في ساعة متأخرة من اليوم الأحد :"في اليوم الأول خلال معسكر جنوب أفريقيا تم إعلان أنه بيرسي تاو جاهزًا، ولم يبلغنا بأي شكوى ولم يظهر عليه أي إصابات خلال فحصه وهذا ما تلقيته في التقرير".

وتابع :"دائمًا نلقب تاو بـ(المحارب) لأنه يعطي 110% في الأداء، وإذا كان تاو مصابًا لن يقول أنه مصاب من أجل المشاركة ولعب ضد زيمبابوي، وتم تغييره لأمور فنية وليس للإصابة، وتم فحص بيرسي جيدًا بعد المباراة وخاض المباراة ضد غانا، تاو لاعب منضبط ولم يبلغ عن أي إصابة".

وواصل :"عند الكشف عن اللاعبين قبل رحيلهم لأنديتهم لم يبلغنا بأي شكوى، وعاد إلى ناديه ولا يوجد أي تقرير تقول أي إصابة لأنه لم يكن مصابًا بأي إصابة أو (يعرج) أو يشكو من أي ألم، والتقرير قال إنه كان متعافيًا طوال المعسكر، وتم التواصل معنا أن بيرسي كان مصابًا وهذا اعتبرته (مفاجأة)".

وأوضح :"لم يتم إخفاء أي شيء عن الأهلي، لكنه اللاعب شعر بعدم الراحة، إصابة تاو ليست مزمنة هذه المعلومة خاطئة بيرسي انتقل من برايتون بعد اجتيازه الكشوفات الطبية وتمت الموافقة للانضمام لمنتخب جنوب أفريقيا، ربما يكون بيرسي (المقاتل أو المحارب) هناك احتمال كبير تحمل آلام إصابة لأنه (محاربًا وجنديًا)، ولم يبلغنا بأي شكوى حتى انتقاله للأهلي".

وعن انضمام بيرسي تاو لمعسكر المنتخب في الفترة المقبلة، رد :"هو قرار لابد أن يتم اتخاذه في مصلحة اللاعب، سنناقش أحمد أبو عبلة (طبيب فريق الأهلي)، وهو من سيقول إذا كان بيرسي سيسافر إلى جنوب أفريقيا أو لا، وهل سيكون اللاعب قادر على المشاركة أو لا".

جدير بالذكر أن بيرسي تاو أصيب في العضلة الضامة الأمر الذي جعله يغيب عن مباراتي الأهلي ضد طلائع الجيش في السوبر المصري، وإنبي في إطار دور الـ16 من بطولة كأس مصر.