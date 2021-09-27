محمد بسام: لن أترك فرصتي في المنتخب.. ولا أتفاوض مع الأهلي أو الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ومنتخب مصر، عدم وجود مفاوضات لضمه من جانب الأهلي أو الزمالك خلال الفترة الحالية.

وأشار بسام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه يسعى للحصول على فرصة المشاركة مع المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال بسام: "لا توجد مفاوضات حالية بيني وبين الأهلي والزمالك، وبنسبة كبيرة سأظل في طلائع الجيش خلال الموسم المقبل خاصة في ظل التمسك بي من جانب النادي".

واختتم: "المنافسة بين حراس المرمى في منتخب مصر قوية جدًا، سأسعى للحصول على فرصة المشاركة وإذا حصلت عليها لن أتركها بالتأكيد".

الجدير بالذكر أن محمد بسام يتواجد ضمن رباعي حراسة المرمى الذي تم اختياره من جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر في المعسكر القادم، إلى جانب محمد الشناوي، محمد أبو جبل ومحمد صبحي.