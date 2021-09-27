رابطة الأندية: الدوري سينتظم بعد موسمين.. وكأس الرابطة قد يقام في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وجود ثلاثة تصورات للنسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، والتي تم عرضها على الأندية لاستطلاع الرأي بشأنها.

وأشار دياب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى وجود مقترح لإقامة بطولة كأس الرابطة التي قد يتم استحداثها خلال فترة إقامة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون في يناير القادم.

وقال دياب: "أتخذنا أول قرار لنا بوجود مقر مستقل لنا بعيدًا عن اتحاد الكرة، نرغب في أن يكون هناك مقر دائم لنا ونعمل على استقلالية الرابطة".

وأكمل: "وضعنا ثلاثة تصورات لشكل الدوري في موسمه المقبل، وبدأنا بالفعل الحديث مع الأندية حول هذه التصورات، وسنتخذ قرارنا بحلول يوم السبت المقبل".

وأضاف: "اقترحنا عمل بطولة جديدة تسمى كأس الرابطة، وأن تقام مبارياتها خلال الأجندة الدولية وتحديدًا خلال فترة إقامة كأس أمم أفريقيا والتي ستكون مدتها 45 يومًا".

وأوضح: "هدفنا من كأس الرابطة أن يكون هناك نافذة تسويقية جديدة تحصل الأندية منها على أرباح، ونعمل حاليًا على التصور الخاص بها بمشاركة 18 فريقًا ونحاول أن يكون هناك جوائز مالية للبطولة".

واختتم: "هدفنا الذي نعمل على تنفيذه هو أن يبدأ الدوري المصري وينتهي مع باقي دوريات العالم، ولكن بعد مرور الموسمين المقبلين".