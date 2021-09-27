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خاص.. كارتيرون يطلب خوض مباريات أفريقيا بالقاهرة أو برج العرب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، اختار ملعبين للعب على أحدهما في مباريات دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن كارتيرون اختيار اللعب على ستاد القاهرة، أو ستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وخاض الزمالك آخر مبارياته الأفريقية أمام تونجيت السنغالي على ستاد القاهرة.

ويفتتح الزمالك مبارياته هذا الموسم بدوري الأبطال بمواجهة توسكر الكيني في دور الـ32 للبطولة.

وودع الزمالك دوري الأبطال الموسم الماضي من دور المجموعات.

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احمد سعيد

احمد سعيد

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