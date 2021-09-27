الامارات | بيليه يهنّئ ميسي بتحطيمه رقمه القياسي.. ويعتذر عن التأخير

شكرا لقرائتكم خبر عن بيليه يهنّئ ميسي بتحطيمه رقمه القياسي.. ويعتذر عن التأخير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، أول من أمس، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب تحطيم الأخير الرقم القياسي المسجل باسم «الملك» لأكثر عدد من الأهداف الدولية في قارة أميركا الجنوبية. وكان نجم برشلونة السابق والمنتقل هذا الصيف إلى باريس سان جرمان الفرنسي، حطّم الرقم القياسي المسجل باسم بيليه البالغ 77 هدفاً دولياً في التاسع من الشهر الجاري. وأرفق بيليه (80 سنة) اعتذاره عن تأخره في الاعتراف بإنجاز «البرغوث» الصغير بصورة للنجم الأرجنتيني نشرها على موقع التواصل «إنستغرام»، حيث إن ميسي حطم رقم بطل العالم ثلاث مرات مع البرازيل بعد أربعة أيام من خضوع الأخير لجراحة لاستئصال ورم في القولون.

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