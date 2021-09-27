الامارات | دبي تستضيف المباريات النهائية للدوري الهندي.. وكأس العالم للكريكت

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف المباريات النهائية للدوري الهندي.. وكأس العالم للكريكت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن استضافة دبي المباراتين النهائيتين إلى جانب 23 مباراة أخرى في أكبر بطولتين للكريكت في العالم على مستوى الأندية والمنتخبات، والتي تُقام منافساتها على أرض الإمارات، في إطار الثقة الكبيرة التي تحظى بها دبي والدولة في عالم الرياضة، وقدرتها على استضافة أكبر البطولات العالمية وأقوى المنافسات الدولية، إذ تشارك ثمانية من أقوى الأندية المحترفة في بطولة الدوري الهندي الممتاز الأكبر في العالم للعام الثاني على التوالي، وتتبعها بطولة كأس العالم للكريكت الـ20 للرجال (توينتي 20) بمشاركة 16 منتخباً من مختلف القارات.

وستتجه أنظار أكثر من مليار مشاهد من جميع أنحاء العالم إلى ملاعب الدولة، وتحديداً في دبي وأبوظبي والشارقة، طوال فترة المنافسات على مدار الشهرين المقبلين ومشهد تتويج الأبطال في دبي، التي تحتضن مقر المجلس الدولي للكريكت. وتُقام منافسات الدوري الهندي الممتاز، وهو أحد أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة في العالم، في ثلاثة ملاعب في الدولة هي: ملعب الشيخ زايد في أبوظبي، واستاد دبي الدولي للكريكت وملعب الشارقة للكريكت بالشارقة، وذلك بعد قرار مجلس التحكيم للكريكت في الهند بنقل منافسات البطولة إلى الإمارات للفترة المتبقية من الموسم الـ14 من البطولة، بعد أن تسبب تفشي جائحة كوفيد-19 في الهند في تعليق البطولة خلال شهر مايو الماضي لتتوقف 31 مباراة تقرر نقلها لكي تقام على ملاعب الدولة، وتقام 13 مباراة منها في دبي من بينها المباراة النهائية التي تقام في استاد دبي الدولي للكريكت يوم 15 أكتوبر 2021.

العدد الأكبر

كما تستضيف الدولة العدد الأكبر من منافسات بطولة كأس العالم للكريكت إلى جانب سلطنة عمان، حيث تقام منافسات البطولة التي يشارك فيها 16 منتخباً هي إنجلترا، أستراليا، أفغانستان، بنغلاديش، الهند، أيرلندا، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، عمان، باكستان، غينيا الاستوائية الجديدة، اسكتلندا، جنوب إفريقيا، سريلانكا وجزر الهند الغربية، وتقام المباريات في أربعة ملاعب مختلفة، هي ملعب الشيخ زايد واستاد دبي الدولي وملعب الشارقة وملعب أكاديمية عُمان للكريكت، وتنطلق الجولة الأولى من البطولة في ملاعب أبوظبي ومسقط، وبعدها تنتقل جميع المباريات بداية من جولة سوبر 12 إلى ملاعب الدولة، ووفقاً لاستبيان أجراه المجلس الدولي للكريكت كشف أن بطولة (توينتي 20)، يفضلها نسبة 92% من مشجعي الكريكت.

أقوى المنافسات

وتستضيف دبي 12 مباراة من منافسات كأس العالم للكريكت من بينها المباراة النهائية التي تقام في استاد دبي الدولي للكريكت يوم 14 نوفمبر، بعد 45 مباراة من أقوى منافسات الكريكت في العالم، وستكون المباراة الأبرز في بطولة كأس العالم للكريكت (توينتي 20) التي تجمع بين الغريمين التقليديين الهند وباكستان اللذين يتنافسان في دبي يوم الأحد 24 أكتوبر في المباراة الأكثر شعبية في العالم التي يتابعها 1.039 مليار من جميع أنحاء العالم، حيث تعد المباريات التي تجمع بين فريقي الهند وباكستان معاً هي من أشد المنافسات قوة وأكثرها متابعة حيث يتابعها نسبة 90% من مشجعي الكريكت في العالم.

ويتابع المنافسات أعداد كبيرة من أعضاء الجاليتين الهندية والباكستانية، بالإضافة إلى الكثير من مشجعي الكريكت الذين سيتوافدون إلى أرض الدولة من مختلف دول العالم لمتابعة منافسات البطولة ولمشاهدة مباراة الهند وباكستان على وجه الخصوص، ومقابلة نجوم اللعبة عن قرب في دبي، وستكون هذه أول مباراة بين الهند وباكستان منذ أكثر من عامين، حيث كانت آخر مواجهة بينهما في بطولة كأس العالم للكريكت 2019 التي أقيمت في إنجلترا.

الوجهة المفضلة للنجوم

برزت دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص واحدة من أكثر الوجهات استقطاباً لنجوم الرياضة العالميين وأكبر البطولات العالمية بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي جعلتها المكان الأكثر أماناً في العالم، حيث استضافت دولة الإمارات العام الماضي النسخة الـ13 للدوري الهندي الممتاز للكريكت «آي بي إل» الذي نظمه مجلس الكريكت الهندي، بالتعاون مع مجلس الإمارات للكريكت بالتنسيق مع أندية الكريكت بالدولة.

13 مباراة من الدوري الهندي الممتاز، بينها المواجهة النهائية، ستُقام على استاد دبي الدولي للكريكت.

مليار متابع ستتجه أنظارهم إلى دبي لمشاهدة تتويج الأبطال.

الهند وباكستان تتنافسان على لقب كأس العالم في دبي 24 أكتوبر.

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