الامارات | غوران: عجمان يقدم كرة قدم تلقى قبولاً لدى الشارع الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن غوران: عجمان يقدم كرة قدم تلقى قبولاً لدى الشارع الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب عجمان، الصربي غوران توفيدزيتش، أن نجاح فريقه في جمع ثماني نقاط من أصل خمس مباريات خاضها في بطولة دوري أدنوك للمحترفين حتى الآن، يبدو أمراً جيداً بالنسبة لفريقه.

وقال غوران لـ«الإمارات اليوم»: «كان بالإمكان أفضل مما كان، عجمان استحق نقاطاً أكثر من ذلك عطفاً على أدائه في مباريات شباب الأهلي واتحاد كلباء والعروبة، التي فقد فيها سبع نقاط».

وأضاف: «سعيد لأننا نقدم كرة قدم تلقى القبول لدى الشارع الرياضي، ونسعى بكل طاقاتنا للحفاظ على تلك الصورة، وتبقى النتائج مسألة يحكمها التوفيق من عدمه».

ويوجد عجمان في المركز السادس بقائمة فرق الدوري برصيد ثماني نقاط، عقب نهاية الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وحول تعليقه على قرار طرد المدافع السلوفيني، ميرال ساماردجيتش، من مباراة العروبة، وإلغائه من قبل لجنة الاعتراض على البطاقات الملونة، وعودته في مباراة بني ياس، قال المدرب الصربي: «لا أحب التعليق على قرارات التحكيم، من المهم أن ننظر إلى الأشياء الإيجابية، اللاعب عاد إلينا في مباراة قوية وضد وصيف بطل الدوري في الموسم الماضي، كان من الممكن أن نفقد بسببه نقطتين في مباراة العروبة ونُحرم جهوده أيضاً».

وحول مباراة الشارقة وكيف يرى تلك المواجهة، قال غوران: «هي بالطبع مباراة غنية بالحديث عنها، والتفاصيل فيها كثيرة، لكن الشيء الذي سنتفق عليه أنها مباراة ستكون صعبة، وتحتاج إلى جهد كبير من الجميع والتركيز للخروج بالنتيجة التي نسعى لتحقيقها».

وأكمل: «صحيح أن الشارقة سيفتقد خدمات نجمه البرازيلي بيرنارد، وهو خبر بالطبع سعيد لنا، لكن باعتقادي أنه لن يؤثر في فريق الشارقة، الذي يملك مجموعة جيدة من اللاعبين سواء من المواطنين أو الأجانب أو المقيمين، وغياب لاعب واحد لن يؤثر كما يتخيل البعض».

وتابع: «وضعيتنا تبدو جيدة قبل تلك المباراة، اللاعبون تدربوا بحماس شديد بعد الفوز على بني ياس، الذي جاء في وقت مهم للغاية بعد ثلاث مباريات لم نُحقق فيها طعم الفوز، وما يجعلنا مستبشرين خيراً بمباراة الشارقة، أن جميع اللاعبين في حالة صحية وفنية جيدة ولن تكون لدينا غيابات».

وحول أسباب غياب الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي في الفترة الأخيرة، قال غوران: «هؤلاء اللاعبون يتم تجهيزهم بصورة جيدة في تلك الفترة، وهم من العناصر المميزة ولا ننوى الزج بهم في المباريات إلا إذا كانوا في كامل جاهزيتهم، فمثلاً محمد هلال القادم إلينا من العين، من العناصر التي لا خلاف عليها، لكنه غاب عن المباريات لفترات ليست بالقصيرة، ويحتاج إلى بعض الوقت ليستعيد كامل جاهزيته».

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