شكرا لقرائتكم خبر عن الحارس محمد صبحي: لن أكون ضيف شرف في صفوف منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد صبحي، حارس مرمى فاركو ومنتخب مصر، أن فترة تواجده في المنتخب الأوليمبي أفادته، وحصل على الخبرات الكافية بخلاف تواجده مع منتخب الشباب مواليد 99 مع حمادة صدقي.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "لم أتوقع استدعائي لمنتخب مصر، ولن أكون ضيف شرف في صفوف المنتخب، أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع بعد الانضمام لصفوف منتخب مصر واللعب للمنتخبات المختلفة أفادني كثيرا وأصقل خبراتي".

وأضاف: "جميع الحراس معي في منتخب مصر، حراس كبار وأتعلم منهم، متمنيا التوفيق لمحمد بسام وأبارك له على التتويج بلقب السوبر المصري وأتمنى له التوفيق".