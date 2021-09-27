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أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 26 / 9 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 26 / 9 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تلقى نادى الزمالك، موعد مواجهة توسكر الكينى فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، حيث تقرر أن يقام اللقاء يوم 16 من شهر أكتوبر المقبل.

الزمالك يتلقى موعد مواجهة توسكر ويحدد ملعبين لمبارياته بدورى الأبطال

تلقى نادى الزمالك، موعد مواجهة توسكر الكينى فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، حيث تقرر أن يقام اللقاء يوم 16 من شهر أكتوبر المقبل، فى كينيا، فيما أرسل مسئولو الأبيض أيضًا إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، ملعبين لاستضافة مبارياته فى النسخة الجارية من البطولة الإفريقية، وهما استاد القاهرة وملعب برج العرب.

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أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، إصابة حسام عرفات الوافد الجديد للفريق البترولى من نادى وادى دجلة بالرباط الصليبى، بعد إجراء الأشعات والفحوصات.

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لاعبو الأهلي يتلقون لقاح .. صور

 

تلقى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقاح فيروس كورونا، ضمن خطة إدارة النادي في حصول كل اللاعبين على المصل، بعدما تسببت كثرة ارتباط الأهلي في الفترة الماضية في تأجيل الأمر أكثر من مرة.

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية أمام بيراميدز فى الخامسة مساء الخميس المقبل بملعب الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة توسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

 

كشف مصدر داخل الأهلي كواليس برنامج بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر العلاجي ومراحل تأهيله وموعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعد إصابته بشد فى العضلة الضامة خلال معسكر منتخب بلاده الأخير ضمن تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

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نفى مصدر بالأهلى ما يتردد عن شكوى محمود متولى مدافع الفريق الأحمر من إصابة مزمنة، بعدما تعرض اللاعب لإصابة جديدة عبارة عن التهابات فى الركبة أبعدته عن الأهلى الفترة الأخيرة ويحتاج بعض الوقت قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية.

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علق البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطنى، على إعلان قائمة المنتخب لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر إقامتها فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب، وكذلك مباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم يومى 8 و11 أكتوبر.

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تضامن عدد كبير من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وعلى رأسها ناديا الواسطى والنصر بشمال سيناء، مع نادى النجوم فى شكواه ضد اللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليا، لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الدولية.

حدد المكتب التنفيذى لرابطة الأندية 5 أكتوبر المقبل موعدا مبدئيا لسحب قرعة الدورى الممتاز الجديد 2021 - 2022. 

 

اعتمد المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، انطلاق الدورى العام الجديد يوم 25 أكتوبر المقبل، بعد قرار اتحاد الكرة بالموافقة على تصورات كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى وانطلاق الدورى فى هذا الموعد.

 

هنأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش نجم مصر وفريق الانجليزي محمد صلاح قائد المنتخب الوطني بمناسبة انجازه الجديد بكونه أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 100 هدف في أقل عدد من المباريات.

 

نفى مصدر فى النادي الأهلي ما تردد مؤخراً بشأن تفاوض النادي مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للزمالك لتدريب المارد الأحمر حال إقالة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للفريق.

يعود كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، من البرتغال الثلاثاء المقبل لقيادة معسكر الفراعنة استعدادا لخوض المباراة الودية أمام ليبيا الخميس المقبل.

 

وسافر كيروش إلى البرتغال فجر أمس لحضور حفل عيد ميلاد والده، على أن يعود الثلاثاء لقيادة معسكر المنتخب الوطنى.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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