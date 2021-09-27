شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب جنوب أفريقيا: بيرسي تاو أخفى إصابته علينا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ثولاني نجوينيا، طبيب منتخب جنوب أفريقيا، أن بيرسي تاو، لاعب الأهلي، خاض مباراتين في المعسكر الماضي مع المنتخب في تصفيات كأس العالم، ولم يخبرهم بأي إصابة.

وقال نجوينا، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" الذى يقدمه كريم حسن شحاته والمذاع على شاشة قناة الحياة: "بيرسي تاو أخفى إصابته لرغبته في اللعب دائما، ونحن نلقبه دائما بالمقاتل".

وأضاف طبيب منتخب جنوب إفريقيا، إن الجهاز الفني اكتشف إصابة بيرسي تاو بعد مباراة غانا، وذلك بدون إخبارهم من اللاعب بشكل مباشر، مشيرا إلى أن استبدال اللاعب في مباراة غانا جاء لأسباب فنية، ولم نكتشف إصابته في الضامة.