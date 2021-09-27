شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب جنوب أفريقيا: بيرسي تاو أخفى إصابته علينا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد ثولاني نجوينيا، طبيب منتخب جنوب أفريقيا، أن بيرسي تاو، لاعب الأهلي، خاض مباراتين في المعسكر الماضي مع المنتخب في تصفيات كأس العالم، ولم يخبرهم بأي إصابة.
وقال نجوينا، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" الذى يقدمه كريم حسن شحاته والمذاع على شاشة قناة الحياة: "بيرسي تاو أخفى إصابته لرغبته في اللعب دائما، ونحن نلقبه دائما بالمقاتل".
وأضاف طبيب منتخب جنوب إفريقيا، إن الجهاز الفني اكتشف إصابة بيرسي تاو بعد مباراة غانا، وذلك بدون إخبارهم من اللاعب بشكل مباشر، مشيرا إلى أن استبدال اللاعب في مباراة غانا جاء لأسباب فنية، ولم نكتشف إصابته في الضامة.
وفى سياق متصل كشف مصدر داخل الأهلي كواليس برنامج بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر العلاجي ومراحل تأهيله وموعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعد إصابته بشد فى العضلة الضامة خلال معسكر منتخب بلاده الأخير ضمن تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
وقال المصدر، إن بيرسي تاو يحتاج من 10 إلى 12 يوما بحد أقصى قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للأهلي، خاصة أن اللاعب بدأ مرحلة الجرى حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلى، على أن يواصل أداء برنامجه العلاجي بشكل تدريجى لحين التعافي من الإصابة بشكل كامل على مدار العشرة أيام المقبلة.
وشدد المصدر على أن الأهلي أخطر الاتحاد الجنوب أفريقي بصعوبة انضمام بيرسي تاو لمعسكر منتخب جنوب أفريقيا بشكل رسمي، وهو ما وافق عليه الجهاز الفنى لمنتخب "الأولاد"، على أن يبقى تاو بالقاهرة لاستكمال برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي وأداء المراحل النهائية من فترة التأهيل.
وأضاف المصدر أن الجهاز الطبي بالأهلي أرسل تقريرا إلى منتخب جنوب أفريقيا بحالة بيسي تاو وصعوبة لحاقه بالمعسكر المقبل لمنتخب البافانا بافانا، وهو ما قوبل بالترحيب من قبل الجهاز الفني لمنتخب جنوب أفريقيا.