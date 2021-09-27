شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتمسك بالمشاركة في البطولة العربية للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك الفريق الكروى الأول بنادي الاتحاد السكندري بالمشاركة في البطولة العربية للأندية الموسم المقبل، حيث أرسل النادي السكندري خطابا لاتحاد الكرة، للمطالبة بالمشاركة في المسابقة للموسم المقبل.

ونجح الاتحاد السكندري في ضم صفقات قوية هي المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق. حم

حدد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، 24 ديسمبر موعداً لانعقاد الجمعية العمومية للنادى، والتى تتضمن بند الانتخابات. ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات زعيم الثغر يوم 31 أكتوبر المقبل، ويستمر لمدة أسبوع حتى 6 نوفمبر.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى عبر فيس بوك بيانا بالموعد المحدد للانتخابات وكذلك فتح باب الترشح.

واعتمد مجلس إدارة النادى تاريخ انعقاد العمومية بعد موافقة الجهة الإدارية على هذا التاريخ، على أن يتم فتح باب الترشح من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء لمدة أسبوع.