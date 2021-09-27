7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 26 / 9 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها نفى مصدر فى النادي الأهلي ما تردد مؤخراً بشأن تفاوض النادي مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للزمالك لتدريب المارد الأحمر حال إقالة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للفريق.

اعتمد المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، انطلاق الدورى العام الجديد يوم 25 أكتوبر المقبل، بعد قرار اتحاد الكرة بالموافقة على تصورات كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى وانطلاق الدورى فى هذا الموعد.

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع لاعب الوسط هشام محمد ليصبح لاعبا فى صفوف النادى بداية من الموسم الجديد، ولمدة موسمين حتى عام 2023 فى صفقة انتقال حر.

كشف مصدر داخل الأهلي كواليس برنامج بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر العلاجي ومراحل تأهيله وموعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعد إصابته بشد فى العضلة الضامة خلال معسكر منتخب بلاده الأخير ضمن تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

علق البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطنى، على إعلان قائمة المنتخب لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر إقامتها فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب، وكذلك مباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم يومى 8 و11 أكتوبر.

نفى مصدر بالأهلى ما يتردد عن شكوى محمود متولى مدافع الفريق الأحمر من إصابة مزمنة، بعدما تعرض اللاعب لإصابة جديدة عبارة عن التهابات فى الركبة أبعدته عن الأهلى الفترة الأخيرة ويحتاج بعض الوقت قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية.

الأندية تشكو لجنة اتحاد الكرة للفيفا والمحكمة الرياضية وتطالب بتعويضات

تضامن عدد كبير من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وعلى رأسها ناديا الواسطى والنصر بشمال سيناء، مع نادى النجوم فى شكواه ضد اللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليا، لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية.