شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف ياسر إبراهيم بعد الإصابة وموعد انتظامه في مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل الأهلي موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأحمر، الطبي بعد شكوى اللاعب من الإصابة في العضلة الأمامية قبل مباراة فريقه ضد إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وأكد المصدر أن إصابة ياسر إبراهيم بسيطة، وسيشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع عودة الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية غدا الاثنين بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق الأحمر اليوم الأحد، على أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإصابة التي عانى منه طاهر طاهر لاعب الفريق الأحمر، قبل مباراة فريقه أمام إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر بسيطة ولا تدعو للقلق.

واشتكى طاهر طاهر من الإجهاد قبل مباراة إنبي أمس السبت، وكانت سببا في استبعاده من المشاركة في المباريات خشية من تفاقم الإصابة ومعاناته من إصابة طويلة.

وقال المصدر إن طاهر طاهر سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه بدءا من غد الإثنين مع عودة الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية بعد 2 ساعة راحة حصل عليها الفريق الأحمر عقب الفوز على إنبي.

وأضاف المصدر أن طاهر اشتكى من كدمة بسيطة ولكن الآلام تلاشت، ولا يعاني من أية إصابات في الوقت الحالي، وسيكون جاهزا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.