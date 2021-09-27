شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن تفاصيل التعاقد مع خالد قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الجونة تفاصيل التعاقد مع خالد قمر المنتقل للفريق الساحلي من صفوف الاتحاد السكندري خلال الانتقالات الصيفية الجارية في واحدة من أهم صفقات الجونة لتدعيم صفوفه للموسم الجديد.

وكشف الجونة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن مدة التعاقد مع خالد قمر تمتد لثلاثة مواسم، حيث ينتهى عقد لاعب الزمالك والاتحاد السكندري السابق مع الفريق الساحلي بنهاية موسم 2023/2024.

وأكد خالد قمر، في تصريحات سابقة، أنه لم يكن سعيدا في الإسكندرية الفترة الماضية، وفضلت الرحيل إلى الجونة على بعض الأندية التي ترغب في التعاقد معى، قائلا: "قضيت 5 سنوات في الاتحاد السكندرى دون افتعال أى مشكلة، ولكن اليومين دول قالوا عليا أنى بعمل مشاكل مش عارف ليه ولم أفعل شيء".

وأضاف خالد قمر: "تم إخطارى أنا وعماد السيد ومحمود رزق وصبرى رحيل بالتدريب 8 صباحا في الشتاء والثلج كان بينزل عليها لمدة 4 أشهر، ولا أعلم سر جلوسى في المنزل 4 أشهر بدون لعب".

وتابع خالد قمر: "استفسرت أكثر من مرة عن أسباب استبعادى من الفريق ولكن الجهاز الفني للاتحاد تجاهل الرد على اتصالاتى، وكان من الصعب أن أستمر في الاتحاد السكندرى وسط هذه الظروف".

واختتم مهاجم الجونة الجديد: "تلقيت أكثر من عرض من المصرى وإنبى وطلائع الجيش، بالإضافة على الأندية الصاعدة للدورى، ولكن فضلت الانتقال إلى الجونة".