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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأحد 26 / 9 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، تلقي لاعبي الأهلي لقاح كورونا وإعلان تفاصيل إصابة كلا من بيرسي تاو ومحمود متولي وطاهر طاهر وموعد انتظامهم في التدربات الجماعية، وإعلان قائمة فريق السلة المشاركة في البطولة العربية.

تلقى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقاح فيروس كورونا، ضمن خطة إدارة النادي في حصول كل اللاعبين على المصل، بعدما تسببت كثرة ارتباط الأهلي في الفترة الماضية في تأجيل الأمر أكثر من مرة.

كشف مصدر داخل الأهلي كواليس برنامج بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر العلاجي ومراحل تأهيله وموعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعد إصابته بشد فى العضلة الضامة خلال معسكر منتخب بلاده الأخير ضمن تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022. نفى مصدر بالأهلى ما يتردد عن شكوى محمود متولى مدافع الفريق الأحمر من إصابة مزمنة، بعدما تعرض اللاعب لإصابة جديدة عبارة عن التهابات فى الركبة أبعدته عن الأهلى الفترة الأخيرة ويحتاج بعض الوقت قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية. كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإصابة التي عانى منها طاهر طاهر لاعب الفريق الأحمر قبل مباراة فريقه أمام إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر بسيطة ولا تدعو للقلق. أعلن المدير الفني لكرة السلة بالنادي الأهلي اوجستي بوش عن قائمة الفريق الذي سيخوض بها منافسات البطولة العربية لأندية كرة السلة، والمقرر إقامتها في الفترة من 29 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر المقبل ، بالإسكندرية.