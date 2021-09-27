شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهزم بلطيم 5 / 1 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الاتحاد السكندرى، بقيادة مدربه حسام حسن، على فريق بلطيم وديا، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأحد، استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز المقرر انطلاقها نهاية أكتوبر المقبل.

سجل خماسية الاتحاد كل من: بنجامين بواتينج هدفين، وخالد الغندور وسعيدو سيمبورى وأحمد مجدي هدفا لكل منهم.

وخاض الاتحاد 3 وديات الأسبوع الماضى، حيث فاز على فريق إسكندرية للبترول بأربعة أهداف دون رد، مساء الخميس، سجل رباعية الاتحاد كل من الغانى بنچامين بواتينج، البوركينى سعيدو سيمبورى، نادر رمضان، وأحمد عادل ميسى، كما فاز مساء الثلاثاء على فريق دلفى، أحد أندية الإسكندرية، في ثانى مبارياته الودية، بهدف دون رد، وسجل هدف الاتحاد والمباراة الوافد الجديد بنجامين بواتينج.

وكان الفريق قد حقق الفوز على فريق طلائع الأسطول البحري بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين الأحد الماضى في إطار الاستعداد للموسم الجديد من الدوري، وأحرز أهداف الاتحاد كل من الأنجولى مابولولو ومصطفى إبراهيم وبن جمين وكريم ممدوح من ضربة جزاء ليطمئن حسام حسن على جاهزية اللاعبين.

كما خاض الفريقان وديتين أخرين أمام فريق الشباب بالنادي مواليد 2001، يومي السبت والخميس من الأسبوع الماضى، لوكنهما كانا أشبه بتقسيمة لاشراك جميع اللاعبين في المباريات الودية.