شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يعقد مؤتمرا صحفيا في أكتوبر لكشف تفاصيل استضافة مونديال الأندية والـbal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة عقد مؤتمر صحفي أكتوبر المقبل لكشف تفاصيل وخطوات التقدم بملف لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية، والتي يشارك فيها فريق الزمالك فبراير 2022.

ومن المقرر حال تحديد موعد للمؤتمر أن تتم خلاله مناقشة استضافة بطولة الـ bal أيضا، والتي تقام العام القادم.

وشهدت الأيام الماضة تواجد لجنة من الاتحاد الدولى لمعاينة الصالات المقرر أن تستضيف البطولات حال إقامتها بمصر.

وطلب اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة من نظيره الدولى استضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها خلال شهر فبراير من عام 2022، بعدما تلقى الاتحاد خطابًا من الاتحاد الدولي يفيد باختيار نادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة 2022.