للمرة السادسة توالياً.. الكويت إلى نهائي كأس الأمير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بلغ الكويت المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير في كرة القدم المرحّلة من الموسم الماضي، للمرة السادسة توالياً، بفوز قاتل على كاظمة 2-1 أمس الأحد، على استاد علي صباح السالم في الدور نصف النهائي.



ويلعب "الأبيض" في المباراة النهائية المقررة في 23 نوفمبر المقبل، مع الفائز من لقاء القمة الذي يجمع بين العربي حامل اللقب والقادسية اليوم الاثنين.

ويدين الكويت في تأهله إلى فيصل زايد الذي سجل من ركلة حرة مباشرة الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وكان الأوزبكي ساردور راشيدوف سجل هدف التقدم للكويت من ركلة جزاء (ق45+4)، وعادل نجم اللقاء بندر بورسلي لكاظمة في الدقيقة 57.