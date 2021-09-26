أرسنال يفاجئ الجميع ويكتسح توتنهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر -

فاجأ فريق أرسنال الجميع وحقق فوزاً كبيراً على منافسه توتنهام بثلاثة أهاف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تقدم أرسنال في النتيجة عن طريق لاعبه إيميل سميث في الدقيقة 12، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا كرة عرضية من بوكايو ساكا.

وفي الدقيقة 28، أضاف المهاجم الجابوني بيير-إيميريك أوباميانج الهدف الثاني لآرسنال بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضًا، مستغلًا كرة وصلته من إيميل سميث روي الذي توغل على الجهة اليسرى.

ونجح بوكايو ساكا في إضافة الهدف الثالث لآرسنال في الدقيقة 34 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بمدافعي توتنهام.

وفي الشوط الثاني، أحرز الكوري الجنوبي هيونج مين سون هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 79 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من سيرجو ريجيلون.

وبهذا الفوز، يكون أرسنال قد حقق فوزه الثالث من 6 مباريات في الدوري الإنجليزي، ليرفع "الجانرز" رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر، في المقابل جمدت الخسارة رصيد توتنهام عند 9 نقاط مع آرسنال في المركز ذاته.

وخسارة توتنهام اليوم هي الثالثة له على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعدما خسر 0/3 أمام كريستال بالاس، وبذات النتيجة أمام تشيلسي، قبل أن يخسر، اليوم الأحد، أمام آرسنال بنتيجة 1/3.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 14 نقطة، ويتقدم بنقطة عن الرباعي: مانشستر سيتي، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد، وإيفرتون.