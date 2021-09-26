شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لصالح جمعة نجم سيراميكا بعد "فك الجبس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صالح جمعة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، فيديو عبر "استورى إنستجرام" بعد فك الجبس واستعداده لبدء فترة التأهيل معلقا عليه: "في النهاية أشعر بالحرية بعد فك الجبس الذى استمر لـ8 أسابيع".

وأعلن فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، أن صالح جمعة يبدأ مرحلة التأهيل الأسبوع المقبل، مؤكدا أن اللاعب تخلص يوم الجمعة من الجبس، بعدما تخطى المرحلة الأولى، بوضع قدمه بالجبس لمدة شهرين.

وقال رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى، إن صالح جمعة يبدأ مرحلة التأهيل العلاجي لمدة 4 أشهر، قبل خوض المرحلة الأخيرة من العلاج والمشاركة في التأهيل بالملعب.