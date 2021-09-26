- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لصالح جمعة نجم سيراميكا بعد "فك الجبس" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر صالح جمعة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، فيديو عبر "استورى إنستجرام" بعد فك الجبس واستعداده لبدء فترة التأهيل معلقا عليه: "في النهاية أشعر بالحرية بعد فك الجبس الذى استمر لـ8 أسابيع".
وأعلن فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، أن صالح جمعة يبدأ مرحلة التأهيل الأسبوع المقبل، مؤكدا أن اللاعب تخلص يوم الجمعة من الجبس، بعدما تخطى المرحلة الأولى، بوضع قدمه بالجبس لمدة شهرين.
وقال رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى، إن صالح جمعة يبدأ مرحلة التأهيل العلاجي لمدة 4 أشهر، قبل خوض المرحلة الأخيرة من العلاج والمشاركة في التأهيل بالملعب.
وكان الدكتور فريد رضوان قد أكد أن غياب صالح جمعة يستغرق من 6 إلى 9 أشهر، حسب قدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجى والتأهيلى، ومضي منهم شهران منذ تعرضه للإصابة في وتر أكيليس نهاية يوليو الماضي.
وفى وقت سابق، وجه صالح جمعة الشكر لمسئولى الجهاز الطبي بالنادي على المجهودات الكبيرة التي يبذلونها لسرعة تعافى اللاعب وعودته للملاعب مرة أخرى، وكان صالح جمعة قد تعرض لإصابة بقطع كامل فى وتر أكيليس أثناء المباراة الودية التى خاضها نادى سيراميكا أمام طلائع الجيش.
وكتب صالح جمعة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "أشكر الجهاز الطبى لنادى سيراميكا وعلى رأسهم الدكتور فريد رضوان على جهودهم المتواصلة معى".
وخاض صالح جمعة 19 مباراة مع فريق سيراميكا في الموسم الحالي بمعدل 1208 دقيقة نجح فى صناعة 4 أهداف وسجل هدفا وحيدا وحصل على 3 إنذارات، بينما لم يحصل على أي كروت حمراء، وشارك صالح جمعة أساسيا في 6 مباريات بمعدل 90 دقيقة أمام الإنتاج الحربي والمقاصة والمحلة والمصري ووادى دجلة والجونة.