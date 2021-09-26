شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال خبيرا لتكنولوجيا المعلومات بكأس العالم لكرة الصالات ليتوانيا 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم رامي جمال، الخبير التقني بالاتحاد الإفريقي، والذى كان يعمل مسبقا بلجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، ليكون ضمن فريق العمل الخاص بتكنولوجيا المعلومات بكأس العالم لكرة الصالات 2021 في ليتوانيا.
يعمل رامي جمال، خبير تكنولوجيا المعلومات، باستخدام وسائل تحليل المباريات الخاصة بالحكام وأيضا في التكنولوجيا الجديدة التي تمت إضافتها لأول مرة في كأس العالم لكرة الصالات video support والتي من خلالها تتم إعادة اللقطات المهمة الخاصة بأحداث المباريات.
خسر منتخب مصر لكرة الصالات أمام أوزبكستان بنتيجة 1 / 2 ليودع الفراعنة بطولة كأس العالم لكرة الصالات التي تستضيفها ليتوانيا.
وخسر منتخب مصر لكرة الصالات بنتيجة 9 / 0 أمام نظيره الروسى فى افتتاح مشوار الفريقين فى كأس العالم لكرة الصالات فى ليتوانيا، وانتهى الشوط الأول بتقدم روسيا 3-0، قبل أن يضيف ستة أهداف فى الشوط الثانى ، وفاز في المباراة الثانية على جواتيمالا 6 / 2 ، وخسر أمام أوزبكستان 2 / 1.
احتل منتخب مصر المركز الرابع ليودع البطولة، وتحتل روسيا قمة المجموعة ثم أوزبكستان ثانيا ويصعدا معا لدور الـ8، وجواتيمالا ثالثا وتودع البطولة.
وأسفرت قرعة المونديال عن المجموعات التالية: المجموعة الأولى: ليتوانيا، فنزويلا، كازاخستان، كوستاريكا المجموعة الثانية: أوزبكستان، جواتيمالا، الاتحاد الروسي، مصر، المجموعة الثالثة: تايلاند، البرتغال، المغرب، جزر سليمان، المجموعة الرابعة: بنما، جمهورية التشيك، فيتنام، البرازيل المجموعة الخامسة: أنجولا، اليابان، باراجواي، إسبانيا المجموعة السادسة: الأرجنتين، أمريكا، صربيا، إيران.