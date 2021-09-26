شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال خبيرا لتكنولوجيا المعلومات بكأس العالم لكرة الصالات ليتوانيا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم رامي جمال، الخبير التقني بالاتحاد الإفريقي، والذى كان يعمل مسبقا بلجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، ليكون ضمن فريق العمل الخاص بتكنولوجيا المعلومات بكأس العالم لكرة الصالات 2021 في ليتوانيا.

يعمل رامي جمال، خبير تكنولوجيا المعلومات، باستخدام وسائل تحليل المباريات الخاصة بالحكام وأيضا في التكنولوجيا الجديدة التي تمت إضافتها لأول مرة في كأس العالم لكرة الصالات video support والتي من خلالها تتم إعادة اللقطات المهمة الخاصة بأحداث المباريات.