إنبى يضع اللمسات النهائية على إجراءات انتقال عمر سافيولا إلى "فيوتشر"

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القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو نادى إنبى اللمسات النهائية على إجراءات انتقال عمر سافيولا إلى نادى فيوتشر إف سى الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما اتفق الطرفان على كافة الأمور المادية والتعاقدية.

وأبدى عمر سافيولا الذى لعب معارا في فريق المقاولون العرب الموسم المنقضى موافقته على ارتداء قميص نادى فيوتشر إف سى بالموسم الجديد المقرر انطلاقه 25 أكتوبر المقبل، لرغبته في خوض تحدى جديد وتحقيق طموحاته.

وفى وقت سابق كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، أنه سيقيد الثنائى محمد رزق وعمر "سافيولا" في القائمة المحلية للموسم الجديد، بعد انتهاء إعارتهما لفريق المقاولون العرب تحسبا لتلقيهم بعض العروض من أندية الدورى المصرى.

وقال مدير الكرة بفريق إنبى، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه سيتم قيد الثنائى في قائمة إنبي للحفاظ على حقوق النادي حتى تتم دراسة العروض التي تلقاها، خاصة أن حلمي طولان، المدير الفني، هو المسئول عن بقاء اللاعبين أو رحيلهم.

وفى سياق آخر يرى عبد الناصر محمد أن هدف حسام حسن، مهاجم الأهلى، الذى أحرزه في شباك إنبى وتم إلغاؤه بالأمس خلال لقاء دور الـ16 بكأس مصر والذى فاز خلاله الفريق الأحمر بهدف نظيف، غير صحيح.

وقال عبد الناصر محمد: "هدف حسام حسن عندما تراه من الملعب ستعلم أنه غير صحيح، كنا قريبين من الكرة، ولم أشاهد تلك اللقطة بعد ذلك، ومع ذلك لا توجد مشكلة مبروك للأهلى، ولكن يجب أن يحصل كل فريق على حقه، وفى النهاية الأكثر جهدا وتركيزا هو من فاز.

وأضاف: نتمنى مسابقة منتظمة، خرجنا من الكأس بعد خوض مباراة في وسط فترة الإعداد، والإدارة رفضت تمامًا مبدأ الانسحاب أو المشاركة بالناشئي.

واختتم: مباراة الأهلى أُخطرنا بها في توقيت غير ملائم تماما، كيف نلعب يوم 25 سبتمبر في الكأس ونلعب يوم 25 أكتوبر في الدوري الجديد، اللاعبون بشر والدورى السابق كان مضغوطا جدا ولم يحصل اللاعبون على راحة كافية، من يوم ما وعيت على الكرة ولا توجد مسابقة منتظمة ولا أفهم السبب، الدولة تتجه إلى الاتجاه التقنى وأين كرة القدم من ذلك.