شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى موعد مواجهة توسكر ويحدد ملعبين لمبارياته بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك، موعد مواجهة توسكر الكينى فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، حيث تقرر أن يقام اللقاء يوم 16 من شهر أكتوبر المقبل، فى كينيا، فيما أرسل مسئولو الأبيض أيضًا إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، ملعبين لاستضافة مبارياته فى النسخة الجارية من البطولة الإفريقية، وهما استاد القاهرة وملعب برج العرب.

وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، قد منح لاعبى الفريق الدوليين راحة من معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب لمدة 48 ساعة قبل انضمامهم لمعسكر المنتخب المصرى المقرر انطلاقه الثلاثاء المقبل ببرج العرب، استعدادا لمواجهة منتخب ليبيريا وديًّا، والتى ستقام فى التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل، حيث شهدت قائمة المنتخب تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافى ومحمود حمدى "الونش" وطارق حامد ومصطفى فتحى وأحمد سيد "زيزو".

وتُوج الزمالك ببطولة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، ليشارك فى النسخة الجارية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث حصد الأبيض اللقب المحلى للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلي الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.