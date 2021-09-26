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القاهرة - سامية سيد - أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 26 / 9 / 2021، حيث شهدت القلعة البيضاء عددا من الأخبار المهمة، أبرزها الاتفاق على مباراة ودية مع بيراميدز الخميس المقبل، وموافقة مبدئية من أسامة نبيه على العودة لتدريب الفريق الأبيض.

تفاصيل جلسة كارتيرون مع لاعبى الزمالك فى التدريبات

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع لاعبي الفريق على هامش التدريب المسائي اليوم الأحد على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب. الزمالك يواجه بيراميدز وديًا الخميس المقبل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية أمام بيراميدز فى الخامسة مساء الخميس المقبل بملعب الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة توسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

أبدى أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، موافقة مبدئية على العودة إلى جهاز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بعد رحيله عن منصبه وتقديم استقالته عبر حسابه على موقع "فيس بوك" ثم شهدت الأيام الماضية محاولات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

كارتيرون يمنح لاعبى الزمالك الدوليين راحة من التدريبات