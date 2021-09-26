شكرا لقرائتكم خبر عن الصفحة الرسمية للكاف تحتفى بمجموعة أهداف لـ مجدي أفشة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الصفحة الرسمية للكاف الأفريقي، متابعيه عبر منصة "تويتر"، بمقطع فيديو يضم مجموعة أهداف للاعب النادي الاهلي محمد مجدي أفشة، بدون سابق انذار، لتصف اللاعب بالهداف الذى لا يمكن إيقافه.

وعلى جانب آخر، تلقى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقاح فيروس كورونا، ضمن خطة إدارة النادي في حصول كل اللاعبين على المصل، بعدما تسببت كثرة ارتباط الأهلي في الفترة الماضية في تأجيل الأمر أكثر من مرة.

واستغل مسئولو الأهلي فترة التوقف الحالية وعدم وجود منافسات في الوقت الراهن في منح اللاعبين مصل كورونا، خاصة بعدما أجبرت الارتباطات المتواصلة فى الفترة الحالية مسئولي القلعة الحمراء على تأجيل تلقي اللاعبين للقاح كورونا.

من ناحية أخرى، كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإصابة التي عانى منها طاهر طاهر، لاعب الفريق الأحمر، قبل مباراة فريقه أمام إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بسيطة ولا تدعو للقلق.