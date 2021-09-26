شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن إصابة حسام عرفات بالرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، إصابة حسام عرفات الوافد الجديد للفريق البترولى من نادى وادى دجلة بالرباط الصليبى، بعد إجراء الأشعات والفحوصات.

وكان حسام عرفات قد دخل فى نوبة بكاء بعد خروجه مصابا أمام الأهلى فى الدقيقة 44 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد.

ومن ناحية أخرى يرى عبد الناصر محمد أن هدف حسام حسن مهاجم الأهلى الذى أحرزه في شباك إنبى وتم إلغاؤه بالأمس خلال لقاء دور الـ 16 بكأس مصر والتى فاز خلالها الفريق الأحمر بهدف نظيف، هو هدف غير صحيح.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": هدف حسام حسن عندما تراه من الملعب ستعلم أنه غير صحيح، كنا قريبين من الكرة، ولم أشاهد تلك اللقطة بعد ذلك، ومع ذلك لا توجد مشكلة مبروك للأهلى ولكن يجب أن يحصل كل فريق على حقه، وفى النهاية الأكثر جهداً وتركيزاً هو من فاز.

وأضاف: نتمنى مسابقة منتظمة، خرجنا من الكأس بعد خوض مباراة في وسط فترة الاعداد، والإدارة رفضت تماماً مبدأ الانسحاب أو المشاركة بالناشئين.

وتابع: مباراة الأهلى أخطرنا بها في توقيت غير ملائم تماماً، كيف نلعب يوم 25 سبتمبر في الكأس ونلعب يوم 25 أكتوبر في الدوري الجديد، اللاعبين بشر والدورى السابق كان مضغوط جداً ولم يحصل اللاعبين على راحة كافية، من يوم ما وعيت على الكرة ولا توجد مسابقة منتظمة ولا أفهم السبب، الدولة تتجه إلى الاتجاه التقنى وأين كرة القدم من ذلك.

واستطرد: في وجود الفار نعانى من الأزمات فكيف نتجنبه في مباريات الكأس، الدولة تنهض في كل المجالات ويجب أن يكون المجال الرياضى في المقدمة، بالأمس ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب لنا لعدم وجود الفار.

واختتم: كنا نحاول تقسيط مستحقات الاتحاد بسبب الأزمات المادية ورغم ذلك لا يتم قبول طلباتنا ويتم توقيع عقوبات مثل إيقاف القيد، وأصبحنا مجبرين على دفعها فلماذا لا يتواجد الفار في الكأس.