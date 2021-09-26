شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 26 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 26 / 9 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها اعتماد المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، انطلاق الدورى العام الجديد يوم 25 أكتوبر المقبل، بعد قرار اتحاد الكرة بالموافقة على تصورات كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى وانطلاق الدورى فى هذا الموعد.

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع لاعب الوسط هشام محمد ليصبح لاعبا فى صفوف النادى بداية من الموسم الجديد، ولمدة موسمين حتى عام 2023 فى صفقة انتقال حر.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع لاعبي الفريق على هامش التدريب المسائي اليوم الأحد على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية أمام بيراميدز فى الخامسة مساء الخميس المقبل بملعب الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة توسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

كشف مصدر داخل الأهلي كواليس برنامج بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر العلاجي ومراحل تأهيله وموعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعد إصابته بشد فى العضلة الضامة خلال معسكر منتخب بلاده الأخير ضمن تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

تعقد رابطة الأندية اجتماعا جديدا السبت المقبل، لمناقشة شكل الدورى الممتاز الجديد، حيث لم يتم حسم شكله النهائى حتى الآن، واقترح مسئولو رابطة الأندية تصورا جديدا لشكل مسابقة الدورى المصرى فى الموسم الجديد 2021 -2022 ، ومن المقرر أن يتم عرضه على الأندية خلال الفترة المقبلة.

نفى مصدر بالأهلى ما يتردد عن شكوى محمود متولى مدافع الفريق الأحمر من إصابة مزمنة، بعدما تعرض اللاعب لإصابة جديدة عبارة عن التهابات فى الركبة أبعدته عن الأهلى الفترة الأخيرة ويحتاج بعض الوقت قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية.

علق البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطنى، على إعلان قائمة المنتخب لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر إقامتها فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب، وكذلك مباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم يومى 8 و11 أكتوبر.

تضامن عدد كبير من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وعلى رأسها ناديا الواسطى والنصر بشمال سيناء، مع نادى النجوم فى شكواه ضد اللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليا، لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية.

حدد المكتب التنفيذى لرابطة الأندية 5 أكتوبر المقبل موعدا مبدئيا لسحب قرعة الدورى الممتاز الجديد 2021 - 2022.

اعتمد المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، انطلاق الدورى العام الجديد يوم 25 أكتوبر المقبل، بعد قرار اتحاد الكرة بالموافقة على تصورات كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى وانطلاق الدورى فى هذا الموعد.

هنأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش نجم مصر وفريق ليفربول الانجليزي محمد صلاح قائد المنتخب الوطني بمناسبة انجازه الجديد بكونه أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 100 هدف في أقل عدد من المباريات.

نفى مصدر فى النادي الأهلي ما تردد مؤخراً بشأن تفاوض النادي مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للزمالك لتدريب المارد الأحمر حال إقالة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للفريق.

يعود كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، من البرتغال الثلاثاء المقبل لقيادة معسكر الفراعنة استعدادا لخوض المباراة الودية أمام ليبيا الخميس المقبل.

وسافر كيروش إلى البرتغال فجر أمس لحضور حفل عيد ميلاد والده، على أن يعود الثلاثاء لقيادة معسكر المنتخب الوطنى.