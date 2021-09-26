شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يتلقون لقاح كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقاح فيروس كورونا، ضمن خطة إدارة النادي في حصول كل اللاعبين على المصل، بعدما تسببت كثرة ارتباط الأهلي في الفترة الماضية في تأجيل الأمر أكثر من مرة.

واستغل مسئولو الأهلي فترة التوقف الحالية وعدم وجود منافسات في الوقت الراهن في منح اللاعبين مصل كورونا، خاصة بعدما أجبرت الارتباطات المتواصلة فى الفترة الحالية مسئولي القلعة الحمراء على تأجيل تلقي اللاعبين للقاح كورونا.

من ناحية أخرى، كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإصابة التي عانى منها طاهر طاهر، لاعب الفريق الأحمر، قبل مباراة فريقه أمام إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بسيطة ولا تدعو للقلق.

واشتكى طاهر طاهر من الإجهاد قبل مباراة إنبي، أمس السبت، وكانت سببا في استبعاده من المشاركة في المباراة، خشية من تفاقم الإصابة ومعاناته من إصابة طويلة.

وقال المصدر، إن طاهر طاهر سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبت الجماعية لفريقه بدءا من غد الاثنين مع عودة الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية بعد 2 ساعة راحة حصل عليها الفريق الأحمر عقب الفوز على إنبي.

وأضاف المصدر أن طاهر اشتكى من كدمة بسيطة، ولكن الآلام تلاشت ولا يعاني من أية إصابات في الوقت الحالي، وسيكون جاهزا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.



























