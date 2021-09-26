شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي ينهي الاتفاق مع الليبي محمد الترهوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي في التعاقد مع الدولي الليبي محمد الترهوني، لاعب نادي سموحة، في ثالث صفقات الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ظهير أيسر سموحة صاحب الـ29 عاما كان قد انتقل إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي خلال انتقالات يناير الماضية على سبيل الإعارة، ويتواجد في قائمة منتخب بلاده التي تستعد لمواجهتي مصر في تصفيات المونديال.

وبذلك يعد الترهوني هو ثالث صفقات الإسماعيلي حتى الآن بعد ضم عصام صبحي ظهير المقاصة، وأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة.