شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يرفض تغيير شكل الدوري ويتمسك بالنظام التقليدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفظ مسئولو نادي سيراميكا على المقترحات التى تدرسها رابطة الأندية بإقامة الدوري المصري الموسم المقبل فى شكل مختلف للمسابقة للخروج من مأزق ضغط المسابقة فى ظل التوقفات العديدة التى تنتظر الكرة المصرية على صعيد الأندية والمنتتخبات فى الموسم الجديد.

وقال مصدر فى نادي سيراميكا، إن إدارة النادي ترفض تغيير شكل المسابقة ليقام الدوري من دور واحد أو فى شكل مجموعتين، موضحا أن النادى يتمسك بإقامة المسابقة بنظامها القديم.

وتعقد رابطة الأندية اجتماعا جديدا السبت المقبل، لمناقشة شكل الدورى الممتاز الجديد، حيث لم يتم حسم شكله النهائى حتى الآن، واقترح مسئولو رابطة الأندية تصورا جديدا لشكل مسابقة الدورى المصرى فى الموسم الجديد 2021 -2022 ، ومن المقرر أن يتم عرضه على الأندية خلال الفترة المقبلة.

ويتضمن الاقتراح أن تُقام مسابقة الدورى من مجموعة واحدة؛ ولكن بمباريات ذهاب فقط وليس هناك مباريات إياب، أى 17 جولة، ثم يلعب أول 8 فرق في الترتيب في مجموعة نهائية يُتوج فيها من يحصل على أعلى عدد من النقاط إجمالًا، وتلعب باقى الأندية فى مجموعة أخرى لتحديد باقى المراكز والهابطين.

كما ستطرح الرابطة على الأندية أيضا تصورين آخرين، الأول إقامة بطولة الدوري من دور واحد بنظام الذهاب والإياب، أى بنظامه الحالي، والتصور الثاني أن يكون على مجموعتين، ثم يتأهل أول وثانى كل مجموعة لدورة رباعية، من يحصل فيها على المركز الأول يُتوج بالدوري.