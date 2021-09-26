بالصور.. لاعبو الأهلي يتلقون لقاح كورونا.. ورواد السوشيال ميديا: أين أجايي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تلقى لاعبو فريق الكرة بالنادي الأهلي، لقاح فيروس كورونا (كوفيد 19) للحد من انتشار الفيروس خاصة بعدما تعرض لها أكثر من لاعب لعل أبرزهم محمد الشناوي وأليو ديانج.

واختار مسئولو الأهلي هذا التوقيت، نظرًا لعدم ارتباط فريق الكرة بأي ارتباطات في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الحرس الوطني بطل النيجر في شهر أكتوبر المقبل في إطار دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان آخر مباريات الأهلي ضد إنبي، والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدف دون رد في إطار دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

في المقابل، تناول رواد السوشيال ميديا رد فعل لاعبي الأهلي من تناول اللقاح.

وتداول اسم جونيور أجايي لاعب الأهلي، حيث دائمًا كان يعاني اللاعب النيجيري أثناء اختبارات الكشف من الفيروس قبل المباريات.