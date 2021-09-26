مصدر بالأهلي لمصراوي: دعمنا فرق الناشئين بـ5 لاعبين جدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أنه تم تدعيم فرق الناشئين بالفريق الأحمر بلاعبين مميزين، مشيراً إلى أن مفاوضات ضم ثنائي الناشئين بوادي دجلة كريم الدبيس وأحمد شريف، متوقفة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن قطاع الناشئين بالأهلي ضم 5 لاعبين جدد، لدعم فرق الشباب بالقلعة الحمراء قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد لبطولات الجمهورية.

وأضاف المصدر: "تم دعم فريق مواليد 2003 بأربعة لاعبين وهم محمد حمدي ميسي من وادي دجلة ويوسف شريف من مصر المقاصة بجانب حارسي المرمي أدهم سيحا من وادي دجلة ومصطفي مخلوف من الترسانة.

وتابع: "تم ضم أيضا حمدي موسي من دسوق وهو من مواليد 2002 ولا يزال هناك متابعة لبعض اللاعبين الأخرين قبل حسم قرار ضمهم بشكل نهائي".

واختتم المصدر: "ليس هناك أي جديد حول التعاقد مع ثنائي الناشئين بوادي دجلة كريم الدبيس وأحمد شريف".