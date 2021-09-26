مشاركة 180 ثانية.. مصطفى محمد يظهر في عودة جالاتا سراي للانتصارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

استعاد فريق جالاتا سراي الانتصارات من جديد في الدوري التركي بالفوز على جوزتبه بنتيجة (2-1) ضمن حسابات الجولة السابعة.

شريف نداي أحرز هدف جوزتبه الأول في الدقيقة 43 من زمن أحداث الشوط الأول، في المقابل أحرز هليل دروفيزاوجلو هدف التعادل في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 56، سجل أوليمبيو موروتان هدف التقدم والفوز لصالح جالاتا سراي لتنتهي المباراة بنتيجة (2-1).

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي في الوقت بدل الضائع ليلعب ثلاث دقائق قبل أن تنتهي المباراة.

وأصبح رصيد جالاتا سراي في المركز العاشر برصيد 11 نقطة، من خلال الفوز بثلاث مباريات مقابل التعادل مباراتين والخسارة مثلهم.