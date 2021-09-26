"بسبب مونديال الأندية".. مصدر بالكاف يوضح عبر الخليج 365 مصير السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

كشف مصدر في إدارة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه تم تأجيل موعد مباراة السوبر الأفريقي والذي سيجمع بين الأهلي والرجاء المغربي لأجل غير مسمى.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" مساء الأحد، أن التأجيل جاء بسبب عدم استقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى الآن على موعد ومكان بطولة كأس العالم للأندية والتي يشارك فيها الأهلي بصفته بطلاً لأفريقيا بالنسخة الأخيرة.

وكانت الفترة الماضية شهدت اجتماع لإدارة المسابقات في "كاف"، حيث حدد موعد مقترح لكل من الأهلي والرجاء بإقامة المباراة أحد يومي 25 أو 26 ديسمبر في الدوحة، بدلاً من 25 سبتمبر بعد التنسيق مع اللجنة المنظمة، لكن حتى الآن لم يحل أي من الناديين على قرار رسمي بموعد التأجيل.

وأكد المصدر، أن إدارة المسابقات تلقت تعليمات من الكونجولي فيرون أومبا الأمين العام للكاف بعدم إرسال مواعيد رسمية بشأن كأس السوبر الأفريقي خلال الفترة الحالية لحين استقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، علي موعد ومكان بطولة كأس العالم للأندية في ظل وجود ميعادين مقترحين لمونديال الأندية في النصف الثاني من ديسمبر عقب كاس فيفا للعرب أو في منتصف فبراير عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون .

الجدير بالذكر أن موعد استئناف دوري المجموعات لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية يوم 13 فبراير المقبل عقب ختام كأس الأمم الأفريقية يوم 6 فبراير.