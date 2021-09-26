رسمياً.. بيراميدز يعلن ضم هشام محمد حتى 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع هشام محمد لاعب الوسط، ليصبح لاعبا في صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

وتعاقد بيراميدز مع هشام محمد لمدة موسمين حتى عام ٢٠٢٣ في صفقة انتقال حر.

هشام محمد من مواليد ٣ يناير من عام ١٩٩٠، ولعب خلال مشواره مع العديد من الأندية من بينها النادي الأهلي وسموحة واتحاد الشرطة ومصر المقاصة والاتحاد السكندري.

ويمتلك لاعب الوسط رصيدا كبيرا من المباريات حيث لعب في الدوري المصري الممتاز ١٧٩ مباراة سجل خلالها ٨ أهداف وصنع ١٠ أهداف أخرى، كما لعب كذلك ١٣ مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب ١١ مباراة أخرى في بطولة كأس مصر سجل فيها ٤ أهداف وصنع هدفا واحدا.